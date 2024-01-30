Волгоградец ночью пришел с ружьем в магазин и угрожал продавцу

В Суровикинском районе местного жителя подозревают в угрозе убийством. 65-летний мужчина ночью пришел в магазин и начал требовать, чтобы ему продали продукты в долг. Продавец ему отказала, тогда покупатель достал ружье и начал ей угрожать. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
52-летняя женщина обратилась в полицию, когда сыпавший ей угрозы покупатель ушел. По горячим следам подозреваемый был задержан. 65-летний ранее судимый мужчина был недалеко от магазина, в руках он держал пневматическое ружье. Он сознался в случившемся, рассказав, что после употребления спиртного без денег пошел в магазин, чтобы запугать продавца.
Пневматическое ружье полицейские изъяли. На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.