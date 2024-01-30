92 место из 180: Казахстан снова попал в рейтинг самых коррумпированных стран мира

Индекс восприятия коррупции за 2023 год опубликовало антикоррупционное движение Transparency International сегодня на официальном сайте. По итогам 2023 года Казахстан попал в ряд высоко коррумпированных стран, набрав 39 баллов из 100 возможных. Это 92 место среди 180 стран.
По информации организации, улучшение позиции Казахстана на 3 балла по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, активизацией гражданского общества после Кантара, вынудившая госорганы произвести некоторые улучшения в области антикоррупционных реформ, возврата активов и задержании высокопоставленных чиновников и их родственников.
Однако Казахстан, по информации Transparency International, продолжает сталкиваться с такими проблемами, как недостаточная прозрачность действий правительства, отсутствие полной независимости судебной власти и использование влияния политэлит в своих узких экономических интересах.
«Прежде всего надо понимать, что оценка ИВК — это оценка всей стране, а значит и обществу, а госаппарат является лишь его частью. В прошлом году мы видели некоторый прогресс у государственных органов, и эти изменения, конечно же, были реакцией на наиболее яркие запросы казахстанцев. Гражданское общество начинает просыпаться».
По данным организации, страны, набравшие ниже 50 баллов, считаются высоко коррумпированными.
Так, регионы Восточная Европа и Центральная Азия со средним баллом 35 из 100 занимают второе место в мире с самым высоким уровнем коррупции. Только Грузия набрала 53 балла.
Казахстан, по информации организации, с 39 баллами показал свой лучший результат в истории. Значительно улучшили свои позиции за последние 10 лет также такие страны, как Армения, Молдова, Косово, Украина и Узбекистан.
Самые низкие показатели индекса в регионе у Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.