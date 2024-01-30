92 место из 180: Казахстан снова попал в рейтинг самых коррумпированных стран мира

«Прежде всего надо понимать, что оценка ИВК — это оценка всей стране, а значит и обществу, а госаппарат является лишь его частью. В прошлом году мы видели некоторый прогресс у государственных органов, и эти изменения, конечно же, были реакцией на наиболее яркие запросы казахстанцев. Гражданское общество начинает просыпаться».