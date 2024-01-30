«Ваш родственник попал в ДТП»: В Кишинёве задержали мошенницу, обобравшую пенсионеров на 243 тысячи леев

По данным ГИП, женщина представлялась сотрудницей правоохранительных органов. Говорила жертвам, что их родственник устроил ДТП, в результате которого пострадал человек, и предлагала заплатить, чтобы избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила 243 600 леев.