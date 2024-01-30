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«Ваш родственник попал в ДТП»: В Кишинёве задержали мошенницу, обобравшую пенсионеров на 243 тысячи леев

Полиция задержала 57-летнюю жительницу Кишинёва, подозреваемую в двух эпизодах мошенничества по известной криминальной схеме.

В Кишинёве полиция задержала 57-летнюю жительницу Кишинёва, подозреваемую в двух эпизодах мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

По данным ГИП, женщина представлялась сотрудницей правоохранительных органов. Говорила жертвам, что их родственник устроил ДТП, в результате которого пострадал человек, и предлагала заплатить, чтобы избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила 243 600 леев.

Подозреваемую поместили под арест на 30 дней. Ей грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 5 лет лишения свободы.

Источник: t.me/aifmd..