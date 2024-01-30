Воронежец передвинул машину соседа на 2 метра и стал фигурантом уголовного дела

В Воронеже житель многоэтажки на Московском проспекте на пару метров передвинул машину соседа, пытаясь освободить путь для своего автомобиля, и стал из-за этого фигурантом уголовного дела. Теперь ему может грозить грозит до пяти лет колонии по статье об угоне. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 29 января.
Инцидент произошел вечером 14 декабря. На автомобиле Volkswagen Polo 39-летний инженер медицинского оборудования подъехал к своему дому и оставил машину возле въезда во двор, поскольку дальнейшее движение осложняли сугробы.
— Мужчина планировал посмотреть наличие мест для парковки и вернуться, поэтому двигатель автомобиля оставил включенным, при этом ключи находились в замке зажигания, — пояснили в полиции.
В это время к дому на служебном автомобиле направлялся 41-летний сосед владельца иномарки, работающий поваром. За рулем сидел его коллега. Фигуранту дела потребовалось подъехать поближе к дверям, чтобы выгрузить новогодние украшения, но Volkswagen ему мешал. Заметив, что в салоне никого нет, и автомобиль заведен, мужчина решил самостоятельно переставить машину. Он сел на водительское сиденье и проехал не более двух метров.
В этот момент вернулся хозяин иномарки, обеспокоенный перемещениями своей машины. Между соседями завязалась перепалка. На следующий день владелец Volkswagen Polo обратился в полицию.
Правоохранители быстро установили подозреваемого. Свою вину он отрицать не стал. В отношении ранее несудимого повара возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
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