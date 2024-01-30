Воронежец передвинул машину соседа на 2 метра и стал фигурантом уголовного дела

В это время к дому на служебном автомобиле направлялся 41-летний сосед владельца иномарки, работающий поваром. За рулем сидел его коллега. Фигуранту дела потребовалось подъехать поближе к дверям, чтобы выгрузить новогодние украшения, но Volkswagen ему мешал. Заметив, что в салоне никого нет, и автомобиль заведен, мужчина решил самостоятельно переставить машину. Он сел на водительское сиденье и проехал не более двух метров.