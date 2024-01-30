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В Иркутске врач-терапевт лишилась 4 млн рублей в попытке заработать на бирже

Женщина не послушала свою мать о возможном мошенничестве и набрала кредитов.
Источник: IrkutskMedia.ru

51-летняя врач-терапевт перевела мошенникам почти 4 млн рублей в Иркутске. Женщина думала, что участвует в реальных торгах на бирже и скоро повысит свой доход. Несмотря на предупреждения своей матери о том, что все это может быть обманом, иркутянка все же набрала кредитов на крупную сумму и отдала все деньги аферистам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в мессенджере ей пришло сообщение о дополнительном заработке. Она перешла по ссылке, заполнила анкетные данные для обратной связи. Далее ей позвонил лжеброкер и рассказал о плюсах инвестирования в криптовалюту. Иркутянка установила на телефон несколько программ для торговли на бирже. В течение 12 дней она оформляла кредиты и перечисляла средства на виртуальный счет.

Женщину не убедила просьба пожилой мамы отказаться от перевода средств. Ведь, по словам горожанки, в личном кабинете отображалась прибыль от якобы совершенных сделок. Однако когда иркутянка захотела вывести заработанные проценты, злоумышленники перестали выходить на связь.

Добавим, что всего в минувшие сутки жертвами телефонных мошенников стали 13 жителей Приангарья. Всего граждане перевели аферистам около 6 млн рублей.