В Иркутске врач-терапевт лишилась 4 млн рублей в попытке заработать на бирже

51-летняя врач-терапевт перевела мошенникам почти 4 млн рублей в Иркутске. Женщина думала, что участвует в реальных торгах на бирже и скоро повысит свой доход. Несмотря на предупреждения своей матери о том, что все это может быть обманом, иркутянка все же набрала кредитов на крупную сумму и отдала все деньги аферистам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Женщину не убедила просьба пожилой мамы отказаться от перевода средств. Ведь, по словам горожанки, в личном кабинете отображалась прибыль от якобы совершенных сделок. Однако когда иркутянка захотела вывести заработанные проценты, злоумышленники перестали выходить на связь.
Добавим, что всего в минувшие сутки жертвами телефонных мошенников стали 13 жителей Приангарья. Всего граждане перевели аферистам около 6 млн рублей.