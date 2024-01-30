В Иркутске врач-терапевт лишилась 4 млн рублей в попытке заработать на бирже

51-летняя врач-терапевт перевела мошенникам почти 4 млн рублей в Иркутске. Женщина думала, что участвует в реальных торгах на бирже и скоро повысит свой доход. Несмотря на предупреждения своей матери о том, что все это может быть обманом, иркутянка все же набрала кредитов на крупную сумму и отдала все деньги аферистам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.