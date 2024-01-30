Драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина

Водитель «БМВ» вышел из машины и в срочном порядке вызвал «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД. Врачи, осмотрев больного, отвезли его в травмпункт, где сделали рентген. Оказалось, что у драматурга переломы на обеих ногах: пострадали пальцы правой ноги и голень левой ноги. Медицинские работники наложили гипс. В этот же вечер Александра Гельмана привез домой родственник. Восстанавливаться публицисту придется несколько месяцев. С водителем «БМВ» будут разбираться сотрудники ГИБДД.