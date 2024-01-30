Драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел на Тверском бульваре у дома 19, когда 90-летний Александр Гельман, направляющийся домой от Московского драматического театра имени Пушкина, переходил дорогу возле пешеходного перехода. На пешехода из-за поворота выехала черная машина марки «БМВ». Автомобиль начал торможение, однако избежать столкновения не удалось. Сценарист ударился о правый бок автомобиля, не удержался на ногах и упал на проезжую часть. Со слов очевидцев, Гельман испытывал сильнейшую боль внизу левой голени.
Водитель «БМВ» вышел из машины и в срочном порядке вызвал «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД. Врачи, осмотрев больного, отвезли его в травмпункт, где сделали рентген. Оказалось, что у драматурга переломы на обеих ногах: пострадали пальцы правой ноги и голень левой ноги. Медицинские работники наложили гипс. В этот же вечер Александра Гельмана привез домой родственник. Восстанавливаться публицисту придется несколько месяцев. С водителем «БМВ» будут разбираться сотрудники ГИБДД.
Оказалось, что Гельман ходил в Московский драматический театр имени Пушкина не случайно. Сценарист передавал знакомому свою книгу «Эйнштейн и Маргарита», на основе которой в скором времени будет поставлен спектакль.
Справка «МК»
Александр Гельман — советский и российский драматург, сценарист, поэт, публицист, общественный и политический деятель. Являлся автором сценариев к таким фильмам, как: «Неудобный человек», «Арье», «Дорога без конца» и многих других. Александр Гельман — отец известного галериста Марата Гельмана, который признан иноагентом и объявлен в розыск.