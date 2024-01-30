«Повербанк загорелся прямо в кровати». Мама с дочкой получили ожоги от загоревшегося зарядного устройства в Витебске

Выяснилось, что витебчанка 1985 года рождения спала в кровати со своей дочкой 2020 года рождения. Примерно в полночь женщина подключила свой мобильник к портативному зарядному устройству. А позже повербанк внезапно загорелся прямо в кровати. Женщина и ее дочка получили ожоги, и витебчанка позвонила в скорую.