«Повербанк загорелся прямо в кровати». Мама с дочкой получили ожоги от загоревшегося зарядного устройства в Витебске

В Витебске мать и дочь получили серьезные ожоги из-за загорания повербанка, сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Мама с дочкой поступили в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы рано утром 30 января. Женщина с ребенком поступили с ожогами, полученными дома. Медики сообщили о происшествии в МЧС.
Выяснилось, что витебчанка 1985 года рождения спала в кровати со своей дочкой 2020 года рождения. Примерно в полночь женщина подключила свой мобильник к портативному зарядному устройству. А позже повербанк внезапно загорелся прямо в кровати. Женщина и ее дочка получили ожоги, и витебчанка позвонила в скорую.
От повербанка загорелось постельное белье, сильного пожара не произошло.
— Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, — прокомментировали в МЧС.