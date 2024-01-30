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«Повербанк загорелся прямо в кровати». Мама с дочкой получили ожоги от загоревшегося зарядного устройства в Витебске

Повербанк загорелся в кровати у витебчанки, которая с дочкой получила ожоги.
«Повербанк загорелся прямо в кровати». Мама с дочкой получили ожоги от загоревшегося зарядного устройства в Витебске
Источник: МЧС Беларуси

В Витебске мать и дочь получили серьезные ожоги из-за загорания повербанка, сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Мама с дочкой поступили в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы рано утром 30 января. Женщина с ребенком поступили с ожогами, полученными дома. Медики сообщили о происшествии в МЧС.

Выяснилось, что витебчанка 1985 года рождения спала в кровати со своей дочкой 2020 года рождения. Примерно в полночь женщина подключила свой мобильник к портативному зарядному устройству. А позже повербанк внезапно загорелся прямо в кровати. Женщина и ее дочка получили ожоги, и витебчанка позвонила в скорую.

От повербанка загорелось постельное белье, сильного пожара не произошло.

— Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, — прокомментировали в МЧС.

пожары