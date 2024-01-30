Математика Азата Мифтахова оставили под стражей, чтобы «не уехал на Украину»

Экспертиза показала, что он вменяем, на учете у психиатра или нарколога не состоит. При этом, согласно характеристике из колонии, Мифтахов якобы пытался нанести себе вред в заключении. Также выяснилось, что он имеет дисциплинарные взыскания, получал выговоры и не раз помещался в штрафной изолятор. В ИК характеризуют его отрицательно. Была озвучена и справка из МГУ о том, что Мифтахов обучается в аспирантуре на математика, предметы сдавал в основном на «хорошо» и «отлично». Закончить обучение не успел, так как был задержан.