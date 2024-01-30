Ходи и оглядывайся: Кишинев попал в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы, а раньше спокойная столица была

Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в определённом городе. Он основывается на данных и мнениях пользователей Сети. Они оценивают чувство безопасности в городах, а также уровень собственного беспокойства по поводу грабежей, угонов автомобилей, физических нападений, преследований в общественных местах и дискриминации.