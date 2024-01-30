Ходи и оглядывайся: Кишинев попал в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы, а раньше спокойная столица была

Кишинёв попал в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы. Столица Молдовы заняла 9-е место в рейтинге криминальных городов Восточной Европы.
На первом месте расположился украинский город Днепр. На втором — Одесса, на третьем — столица Беларуси, Минск. Четвёртое место занял румынский город Констанца, а пятое — Харьков.
Столица Болгарии, София, заняла в этом рейтинге 10-ое место, а Москва — 14-ое. Киев расположился на 8-ой строчке рейтинга.
Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в определённом городе. Он основывается на данных и мнениях пользователей Сети. Они оценивают чувство безопасности в городах, а также уровень собственного беспокойства по поводу грабежей, угонов автомобилей, физических нападений, преследований в общественных местах и дискриминации.