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В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоящую фуру

Информация о количестве пострадавших уточняется.
Источник: ГИБДД Татарстана

На 24-м километре трассы Казань-Ульяновск 30 января в 9:40 произошло ДТП. Водитель вахтового автобуса «ПАЗ» врезался в стоячий грузовик Mercedes, сообщает ГИБДД Татарстана.

На момент происшествия в салоне автобуса находилось десять пассажиров. В настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители.

В пресс-службе ГИБДД Татарстана отметили, что причины ДТП выясняются.

Напомним, в Татарстане иномарка насмерть сбила водителя грузовика, который вышел на дорогу.