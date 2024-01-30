В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоящую фуру

На 24-м километре трассы Казань-Ульяновск 30 января в 9:40 произошло ДТП. Водитель вахтового автобуса «ПАЗ» врезался в стоячий грузовик Mercedes, сообщает ГИБДД Татарстана.
На момент происшествия в салоне автобуса находилось десять пассажиров. В настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители.
В пресс-службе ГИБДД Татарстана отметили, что причины ДТП выясняются.
Напомним, в Татарстане иномарка насмерть сбила водителя грузовика, который вышел на дорогу.