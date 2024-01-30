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ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости Крым. Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов, сообщается на официальном сайте службы.
Источник: РИА "Новости"

«В 2023 году администрация Оленевского сельского поселения и специализированная коммерческая организация проводили аукционы на право заключения договоров аренды 41 земельных участков. Антимонопольный орган установил, что с целью ограничения конкуренции в качестве места приема заявок и проведения аукциона было указано фактическое нахождение фирмы — Калининградская область. Способ подачи заявок — лично или через представителя».

Однако по указанному предприятием адресу в Калининграде находится другая организация, не имеющая никакого отношения к торгам, — медицинская клиника. Таким образом, подать документы на участие в аукционе было заведомо невозможно.

«В обход администрации предприятие провело торги, не имея полномочий на распоряжение земельными участками. По итогу заключены контракты», — добавили в УФАС.

Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч гривен. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.

«Крымское межрегиональное УФАС России признало в действиях Администрации и указанной коммерческой организацией нарушение антимонопольного законодательства», — резюмируют в пресс-службе ведомства. Всем участникам было выдано предписание на расторжение договоров.

В конце прошлого года в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.

ФАС