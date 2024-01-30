ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму

«В 2023 году администрация Оленевского сельского поселения и специализированная коммерческая организация проводили аукционы на право заключения договоров аренды 41 земельных участков. Антимонопольный орган установил, что с целью ограничения конкуренции в качестве места приема заявок и проведения аукциона было указано фактическое нахождение фирмы — Калининградская область. Способ подачи заявок — лично или через представителя».