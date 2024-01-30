В уфимской Черниковке на ходу вспыхнул трамвай

Сегодня, 30 января, в Орджоникидзевском районе Уфы на ходу загорелся трамвай. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
Инцидент произошел возле дома № 20 по улице Вологодская. В трамвае, как сообщается, никого не было, он в момент ЧП ехал в депо. Водительница потушила горение самостоятельно, ей помогли проезжающие мимо автомобилисты. Прибывшие сотрудники МЧС после этого дополнительно пролили место пожара.
Напомним, незадолго до Нового года, 31 декабря, тоже в Орджоникидзевском районе загорелся трамвай. Инцидент произошел на подъезде к Колхозному рынку.