В уфимской Черниковке на ходу вспыхнул трамвай

Инцидент произошел возле дома № 20 по улице Вологодская. В трамвае, как сообщается, никого не было, он в момент ЧП ехал в депо. Водительница потушила горение самостоятельно, ей помогли проезжающие мимо автомобилисты. Прибывшие сотрудники МЧС после этого дополнительно пролили место пожара.