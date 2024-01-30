Экс-кандидату в губернаторы Красноярского края продлили арест до 30 марта

Глисков был арестован в ноябре 2023 года. По версии следствия, с декабря 2016 по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии «Крайдэо» и также находящегося под следствием.