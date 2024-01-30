Матери, у которой утонула 2-летняя дочка, вынесли приговор: вы удивитесь ее наказанию

Орджоникидзевский районный суд признал Валентину виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначили год ограничения свободы. Сама Валентина пояснила, что ей «удалось доказать, что в тот день она не была в наркотическом опьянении» и тем самым смягчить степень тяжести наказания.