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Матери, у которой утонула 2-летняя дочка, вынесли приговор: вы удивитесь ее наказанию

Девушку с Эльмаша, у которой в ванне погибла дочка, не стали отправлять в колонию.

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летней Валентине, которая не уследила за двухлетней дочкой. В результате халатности малышка утонула в ванне. Трагедия произошла на Эльмаше 19 сентября прошлого года. Следствие полагало, что девушка употребила наркотики и забыла про единственного ребенка. Когда Валентина зашла в ванную, то ребенок был уже мертв.

— Я часто ее так оставляла одну в ванне, — рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина. — Отошла минут на 30−40. Обычно она кричала мне, чтобы я ее забрала. А тут тишина была.

Орджоникидзевский районный суд признал Валентину виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Ей назначили год ограничения свободы. Сама Валентина пояснила, что ей «удалось доказать, что в тот день она не была в наркотическом опьянении» и тем самым смягчить степень тяжести наказания.

— Осужденной запрещено покидать пределы Екатеринбурга. Переезжать без разрешения контролирующего органа (ФСИН). Ей нужно будет отмечаться. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу, — сообщили «КП-Екатеринбург» в суде.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что государственный обвинитель просил назначить Валентине наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.