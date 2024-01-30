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Под Челябинском автомобиль без водителя протаранил четыре легковушки на парковке

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. В Рощино под Челябинском на парковке птицефабрики «Равис» автомобиль без водителя начал движение и помял четыре легковушки. Неуправляемая машина нарезала круги, пока не уперлась в одну из иномарок. В ГИБДД рассказали, что грозит владельцу.

«Вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела, поскольку участники ДТП отказались от претензий к виновнику. Он пообещал возместить им ущерб», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Неуправляемый автомобиль тоже получил повреждения. Предположительно, машина была поставлена на автозапуск. Авария обошлась без пострадавших. Сам инцидент произошел 26 января.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске жильцы дома на улице Хариса Юсупова, 70а в районе детсадого сада № 25 и ОЦ № 2 пожаловались на парковку большегрузов под окнами.