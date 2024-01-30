Под Челябинском автомобиль без водителя протаранил четыре легковушки на парковке

«Вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела, поскольку участники ДТП отказались от претензий к виновнику. Он пообещал возместить им ущерб», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Неуправляемый автомобиль тоже получил повреждения. Предположительно, машина была поставлена на автозапуск. Авария обошлась без пострадавших. Сам инцидент произошел 26 января.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске жильцы дома на улице Хариса Юсупова, 70а в районе детсадого сада № 25 и ОЦ № 2 пожаловались на парковку большегрузов под окнами.