Под Челябинском автомобиль без водителя протаранил четыре легковушки на парковке

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. В Рощино под Челябинском на парковке птицефабрики «Равис» автомобиль без водителя начал движение и помял четыре легковушки. Неуправляемая машина нарезала круги, пока не уперлась в одну из иномарок. В ГИБДД рассказали, что грозит владельцу.