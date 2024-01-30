Названа дата прощания с тренером, погибшим в ДТП на свердловской трассе

«Прощание с Плешковым Виталием Алексеевичем состоится 1 февраля с 12:00 до 13:00 в МАУ “Концертно-спортивный комплекс”», — говорится в сообщении.
Автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем на трассе под Новоуральском. Причиной аварии стало лопнувшее у автобуса колесо. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе тренер Виталий Плешков. Сообщается также, что в аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Оба юных спортсмена находятся в руках екатеринбургских медиков.