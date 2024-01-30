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Названа дата прощания с тренером, погибшим в ДТП на свердловской трассе

Тренера по хоккею Виталия Плешкова, который погиб в ДТП под Новоуральском, похоронят 1 февраля. Об этом сообщает «Спортивная школа олимпийского резерва».
Погибший тренер
Источник: Спортивная школа олимпийского резерва

«Прощание с Плешковым Виталием Алексеевичем состоится 1 февраля с 12:00 до 13:00 в МАУ “Концертно-спортивный комплекс”», — говорится в сообщении.

Автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем на трассе под Новоуральском. Причиной аварии стало лопнувшее у автобуса колесо. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе тренер Виталий Плешков. Сообщается также, что в аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Оба юных спортсмена находятся в руках екатеринбургских медиков.