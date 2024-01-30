Волгоградка-блогер Чиковани накажет исцарапавшую ей лицо участницу шоу

Уроженка Волгограда блогер Виолетта Чиковани определилась, как ей реагировать на недавний скандал в телестудии, где одна из участниц шоу расцарапала ей лицо. В своем Telegram-канале недавняя участница шоу «Последний герой» подтвердила, что намерена наказать обидчицу.
«Я буду судиться, поэтому сейчас снимаю побои — в первый раз в жизни. Пострадал мой главный инструмент — мое лицо. Для меня чуждо все, что произошло. Мне очень стыдно за то, что это случилось со мной. Я никогда не буду бить девочек, давать им сдачи, наносить повреждения», — делится блогер.
Девушка рассказала, что всего лишь попросила обидчицу держать руки подальше от своего лица, потому что ее это раздражает. В ответ та на нее набросилась. Поклонники предположили, что речь идет об Анастасии Волочковой, однако Чиковани это опровергла и подтвердила, что не знакома с оппоненткой и даже не знает, как ее зовут.
«Пока я оборонялась, она об меня же вывихнула два пальца. Но я не подняла руку и не собираюсь — это мой принцип», — с гордостью говорит волгоградка.
Большинство поклонников поддерживают Виолетту, однако некоторые решили, что блогер решила пропиариться на этом инциденте. «Нужно было двинуть в ответ и не ныть», — пишет один из комментаторов. «Видимо есть за что», — предполагает другой.
Ранее сообщалось, что Чиковани не выдержала конкуренции в финале шоу «Последний герой». Другой его участник, уроженец Волгограда Прохор Шаляпин признался в недостойном поступке, покидая шоу на ТНТ.