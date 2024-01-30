Волгоградка-блогер Чиковани накажет исцарапавшую ей лицо участницу шоу

Девушка рассказала, что всего лишь попросила обидчицу держать руки подальше от своего лица, потому что ее это раздражает. В ответ та на нее набросилась. Поклонники предположили, что речь идет об Анастасии Волочковой, однако Чиковани это опровергла и подтвердила, что не знакома с оппоненткой и даже не знает, как ее зовут.