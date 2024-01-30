Взрыв в Карагандинской области: появились новые подробности

«По информации хозяина квартиры, в ней проводился ремонт. Ремонт проводили двое граждан Узбекистана. Вчера, 29 января, вечером они привезли газовый баллон для личного пользования. В результате ночью произошёл взрыв. Оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице. Погибшие — это жильцы квартиры этажом ниже», — сообщил заместителя начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.