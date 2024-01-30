В Германии белорус-дальнобойщик попал под фуру другого белоруса после ссоры

В Германии в городе Кель нога белорусского дальнобойщика попала под колеса фуры другого дальнобойщика белоруса после ссоры. Подробности инцидента рассказали в местной полиции.
Сообщается, что 27 января 2024 года после ссоры, которая произошла между двумя белорусскими дальнобойщиками, один из мужчин стал выезжать на большегрузе из зоны отдыха для водителей. Для того, чтобы помешать этому, второй мужчина забрался на подножку кабины, намереваясь открыть дверцу. Однако его ноги попали под передние колеса тягача, из-за чего он получил серьезные травмы. Грузовик с места уехал, протаранив ограждение в зоне отдыха.
Сказано, что в момент розыскных мероприятий фура, за рулем которой находился 30-летний белорус, была задержана в районе речного порта Кель на реке Рейн. Установлено, что мужчина, а также пострадавший ранее употребляли большое количество алкоголя. Пострадавшего белоруса доставили в больницу.