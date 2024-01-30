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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, Украина потеряла до 310 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы “Мста-Б”», — сообщили в Минобороны.