Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы “Мста-Б”», — сообщили в Минобороны.