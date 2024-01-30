В судоходном канале у Светлого 74-летнего рыбака на резиновой лодке едва не раздавило льдом

В судоходном канале у Светлого рыбака на весельной резиновой лодке едва не раздавило тающими льдинами. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, подробности рассказал очевидец.
29 января около 15:30 сотрудники Светловского судоремонтного завода вышли на док и увидели терпящего бедствие человека.
«Мы понаблюдали минут 15 и поняли, что нужна помощь: он пытался грести вёслами, но у него ничего не получалось. Примерно в 150 метрах от берега лодку зажало льдом. Мы позвонили в 112, смотрели, чтобы он не перевернулся, и докладывали обстановку», — рассказал свидетель случившегося.
По словам очевидца, мужчина пытался добраться до берега больше двух часов: «Он вертелся, отталкивался вёслами, кидал впереди лодки якорь в прогалины и подтаскивал за ним лодку. Когда подошли спасатели на катере, рыбак сам выбрался к берегу. Там его уже ждали полицейские».
По данным источника в экстренных службах региона, 74-летнему рыбаку медицинская помощь не понадобилась.
Под Советском из-за таяния льдов на реке рыбаки оказались на острове и сняли своё путешествие на видео. Мужчин эвакуировали спасатели.