В судоходном канале у Светлого 74-летнего рыбака на резиновой лодке едва не раздавило льдом

«Мы понаблюдали минут 15 и поняли, что нужна помощь: он пытался грести вёслами, но у него ничего не получалось. Примерно в 150 метрах от берега лодку зажало льдом. Мы позвонили в 112, смотрели, чтобы он не перевернулся, и докладывали обстановку», — рассказал свидетель случившегося.