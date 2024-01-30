Стены из сена, костры в бочках: как фермеры пытаются блокировать Париж

Фермеры обещали блокировать Париж «не менее пяти дней», заявляя, что она «позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна». Протестующие недовольны ростом цен на дизель, падением доходов и бюрократией.