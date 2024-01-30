В Березовском простятся с мобилизованным, погибшим на СВО

В Березовском пройдет прощание с бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции. Евгений Власов скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов.
Родился Евгений Власов в городе Потсдам в ГДР в семье военнослужащих. В 1999 году окончил лицей № 3 «Альянс». А в 2001-м был призван Березовским военным комиссариатом в ряды ВС РФ.
— Отслужив срочную службу, вернулся в город Березовский, где много лет работал монтажником в компании «Арсенал». В апреле 2023 года был мобилизован для участия в специальной военной операции, — рассказал градоначальник.
1 января 2024 года мужчина скончался при выполнении боевой задачи. У Евгения Власова осталась жена и двое детей: сын и дочь. Близкие отзываются о нем как о человеке с золотыми руками, добром, решительном и трудолюбивом.
Прощание с мужчиной пройдет 1 февраля. Отпевание состоится в храме Святого Преподобного Александра Свирского на Северном кладбище. А захоронение — в почетном секторе.