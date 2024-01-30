Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане

«Согласно сообщениям в ряде пабликов, местные жители бьют тревогу: уже несколько собак были жестоко отравлены… Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку», — говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.