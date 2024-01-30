Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области

В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.