Блогера Илюсу Миннегалееву, продававшую туры в Дубай, объявили в федеральный розыск

Блогера из столицы Татарстана Илюсу Миннегалееву, которая продавала туры в Дубай, объявили в федеральный розыск. Соответствующую информацию корреспондент «НТР 24» получил в МВД России. Ориентировка на 29-летнюю женщину размещена в разделе «Внимание, розыск!».
Напомним, женщина вместе с супругом рекламировали в социальных сетях недорогие туры в Дубай. Доверчивые подписчики оплачивали отдых, однако после — блогер сообщала об отмене тура и «кормила» людей обещаниями.
Ранее мы писали, что в Казани небольшое возгорание в частном доме по улице Шадрина помогло полицейским задержать 40-летнюю женщину, которая находится в федеральном розыске. Зайти в этот дом корреспонденту «Татарстан 24» удалось с большим трудом: даже снаружи все подходные пути завалены мусором, внутри картина не меняется.