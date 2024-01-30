Блогера Илюсу Миннегалееву, продававшую туры в Дубай, объявили в федеральный розыск

Ранее мы писали, что в Казани небольшое возгорание в частном доме по улице Шадрина помогло полицейским задержать 40-летнюю женщину, которая находится в федеральном розыске. Зайти в этот дом корреспонденту «Татарстан 24» удалось с большим трудом: даже снаружи все подходные пути завалены мусором, внутри картина не меняется.