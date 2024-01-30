Девочка в Прикамье перевела мошенникам 400 тысяч рублей с карты матери

Незнакомец позвонил ребёнку и сообщил, что на карту её матери ошибочно перевели деньги. Он попросил девочку показать банковские карты на видео. По инструкциям звонившего она зашла в мобильное приложение и перевела с карты матери 400 тыс. рублей на указанные аферистами счета.