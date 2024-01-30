Девочка в Прикамье перевела мошенникам 400 тысяч рублей с карты матери

Аферисты обманули несовершеннолетнюю девочку в Прикамье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Незнакомец позвонил ребёнку и сообщил, что на карту её матери ошибочно перевели деньги. Он попросил девочку показать банковские карты на видео. По инструкциям звонившего она зашла в мобильное приложение и перевела с карты матери 400 тыс. рублей на указанные аферистами счета.
А 60-летней жительнице Лысьвы позвонил «сотрудник службы безопасности Центрального банка» и сообщил, что ее аккаунт на сайте госуслуг взломан. Звонивший убедил женщину перевести все её деньги на номера «безопасных счетов». Женщина перевела более 1,3 млн рублей аферистам.
Ещё двух жертв аферисты уговорили перевести деньги на «защищённый счёт» или «банковскую ячейку». В результате они лишились более 500 тысяч рублей.
Участились также мошенничества, в которых жертвам сообщают об окончании срока договора на услуги сотовой связи. Люди слушают указания аферистов и переводят деньги на счета обманщиков.
За последние сутки 10 жителей Прикамья подверглись атакам злоумышленников, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Аферистам удалось выманить у пермяков более 5 млн рублей.