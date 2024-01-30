Из-за угрозы обрушения экстренно закрыли Кунгурскую ледяную пещеру

Кунгурская пещера в Перми закрыта из-за угрозы обрушения, сообщается в аккаунте туристического объекта в сети ВКонтакте.
Руководство организации пояснило, что посещение объекта приостановлено до устранения замечаний Ростехнадзора.
Также опубликовано решение Ростехнадзора, в котором говорится, что мониторинг, проведённый в пещере в 2023 году, выявил опасные участки обрушения пород. Организации были выданы рекомендации. В частности, в пещере нужно произвести оборку свода гротов, где деформации близки к критическим. Однако в записке о мероприятиях, запланированных на объекте в 2024 году, нет перечня опасных зон возможного обрушения, не разработаны паспорта крепления кровли и нет данных по установке защитных ограждений, отмечают в надзорном ведомстве. Также, как выяснилось, для выполнения комплекса работ в пещере привлекли маркшейдера, который не прошёл повышения квалификации, которое требуется для соответствия лицензии.
В комментариях к посту Кунгурской ледяной пещеры посетители спрашивают, когда откроется объект. Представители организации сообщают, что точные сроки пока не известны.