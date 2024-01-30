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Оперштаб Краснодарского края: взрывов в Краснодаре не было

Сегодня ориентировочно в 15:20 жители нескольких районов краевой столицы слышали звук, похожий на взрыв. В оперштабе Кубани отметили, что причина этого звука — преодоление самолетом звукового барьера.
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Источник: РИА "Новости"

— Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало, — пояснили в пресс-службе краевого оперштаба.

Жителей краевого центра просят доверять только официальным источникам информации.