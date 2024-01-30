Оперштаб Краснодарского края: взрывов в Краснодаре не было

— Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало, — пояснили в пресс-службе краевого оперштаба.
Жителей краевого центра просят доверять только официальным источникам информации.
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— Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало, — пояснили в пресс-службе краевого оперштаба.
Жителей краевого центра просят доверять только официальным источникам информации.