Оглашен приговор по делу самарских «обнальщиков»

Им инкриминировался ряд преступлений, среди которых — незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональной прокуратуре.



Александр Юшин, которого следствие считает лидером ОПС, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его предполагаемые сообщники, Илья Павловский, Виталий Лукин и Максим Салов, лишились свободы на 19, десять и восемь лет соответственно: они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Другие предполагаемые участники ОПС, Елена Рулина и Павел Моисеев, получили по семь с половиной лет колонии общего режима. Еще один фигурант уголовного дела, Илья Нуруллин, погиб в СИЗО, и уголовное дело в отношении него было прекращено.



Силовики выяснили, что в Самарской и Московской областях с января 2015 по август 2019 года подсудимые обналичили деньги и извлекли из этого незаконный доход в размере более 500 млн руб. Помимо прочего, они смогли легализовать свыше 19 млн руб. и вывести за границу 76 млн руб. по фиктивным документам, установило следствие.



В октябре 2021 года Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин были осуждены по уголовному делу о вымогательстве 2 млн руб. составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у ИП. Позже срок заключения им был сокращен.



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Свобода стала на год ближе».



Георгий Портнов.