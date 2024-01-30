Бросили на морозе в коробке: Раненого кота выставили из ветклиники в Нижнем Новгороде

Еще не утихли страсти по коту Твиксу, как нижегородские зоозащитники узнали об еще одном подобном эпизоде. Правда, в этот раз действие происходило не в вагоне поезда, а в ветеринарной клинике, где животным обычно не вредят, а помогают. Несколько дней назад в поселке Сокольское очевидцы обнаружили сбитого машиной кота, и доставили его в ветклинику. Спустя буквально пару дней пушистый по какой-то причине вновь оказался у того самого места, где его и обнаружили. Травмированного кота оставили на морозе, умирать мучительной смертью. Корреспондент «Комсомолки» выяснил подробности случившегося.