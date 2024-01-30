Бросили на морозе в коробке: Раненого кота выставили из ветклиники в Нижнем Новгороде

Еще не утихли страсти по коту Твиксу, как нижегородские зоозащитники узнали об еще одном подобном эпизоде. Правда, в этот раз действие происходило не в вагоне поезда, а в ветеринарной клинике, где животным обычно не вредят, а помогают. Несколько дней назад в поселке Сокольское очевидцы обнаружили сбитого машиной кота, и доставили его в ветклинику. Спустя буквально пару дней пушистый по какой-то причине вновь оказался у того самого места, где его и обнаружили. Травмированного кота оставили на морозе, умирать мучительной смертью. Корреспондент «Комсомолки» выяснил подробности случившегося.
Пост о том, что на улице Островского у перекрестка был найден кот появился в группе «Сокольское. Реалии дня» в тот самый день, когда кот появился в районной ветклинике. Ветеринарный врач Дарья написала, что животное, вероятно, сбила машина.
Спустя пару дней местная жительница Елена Юрьевна вновь обнаружила того самого кота на том самом перекрестке и забрала к себе. Кто-то не пожалел раненое животное и выбросил на мороз, причем в той же коробке, в которой его и привезли в клинику. К счастью, он пролежал там недолго и замерзнуть не успел. Узнав о ситуации, волонтеры группы «Зоопатруль НН» откликнулись на просьбы о помощи. Доверие к местным специалистам в тот момент, видимо, пошатнулось — кота отвезли в частную клинику в Нижнем Новгороде.
— Сейчас кот находится в реанимации — рассказала корреспонденту «КП-НН» зоозащитница Лара Саплина, — у него пять переломов. Сломаны челюсть и нос. Удар был в основном в голову. Все эти дни животное было голодное. Только вчера его начали кормить через стому.
Хвостатый пациент получил кличку Спайси. Нижегородцы продолжают следить за его судьбой в соцсетх. Пока неясно, ни кому он принадлежит, ни кто его увез из клиники. Некоторые уверены, что к этому приложили руку сами медики, но зоозащитники призывают не делать поспешных выводов:
— Кто привез кота в ветклинику и кто забрал его откуда для нас остается загадкой. По словам Дарьи, это был один и тот же человек. Мы не можем утверждать, что это совершила сама Дарья, но имя они не назвали.
Версия с таинственным незнакомцем звучит как-то не очень правдоподобно — зачем случайному человеку, который не является хозяином кота, забирать его из клиники? В конце концов зачем ветеринары вернули раненое животное даже не закончив лечение?
Пролила свет на эту ситуацию сама ветеринар Дарья. В одном из диалогов она призналась, что держать в клинике кота и дальше не представлялось возможным: Да, мы отвезли его на место, где нашли, чтобы он пришел на свое место. Позже эти сообщения были удалены.
В одном из диалогов ветеринар рассказала, как кот оказался на улице. Фото: «Зоопатруль НН».
За официальным комментарием по поводу произошедшего, корреспондент «Комсомолки» обратился в Госветуправление Сокольского района, однако вместо объяснений главный врач клиники Александр Митрохин повесил трубку.
Зоозащитники продолжают разбираться в ситуации и намерены привлечь к этому правоохранительные органы.
— Через сайт МВД составлено заявление в полицию, а еще мы создали петицию с просьбой привлечь ветеринарного врача к ответственности, — добавила собеседница.
Волонтеры намерены добиться возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».