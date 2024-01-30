Кровавые сосульки на балконах напугали нижегородцев

Кровавые сосульки появились на балконах жилого дома в Нижнем Новгороде. Кадрами поделились местные жители в соцсетях.
Нижегородцы сразу начали гадать, из-за чего сосульки могли покраситься с красный цвет. Свои предположения они высказывали в комментариях под публикацией.
Кто-то преположил, что это ржавчина, другой пользователь соцсети пошутил, что на балконе полопались банки с вареньем. Нашлись и те, кто написал вариант с трупом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде займутся чисткой крыш от снега и сосулек.