В двух воронежских реках массово погибла рыба

В реках Анна и Битюг в Аннинском и Бобровском районах произошел замор рыбы. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области отобрали пробы природной воды для установления причины массовой гибели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства во вторник, 30 января.
Специалисты министерства проводили обследование участков рек совместно с представителями Верхнедонского отдела рыбоохраны. В реках проведут мониторинг содержания кислорода. Отобранные пробы воды исследуют в лаборатории на предмет наличия или отсутствия превышений загрязняющих веществ.
После получения результатов исследований будут приняты меры. Летом РИА «Воронеж» публиковало видео экологической катастрофы в Эртильском районе. В реке Малая Речка возле деревни Буравцовка массово погибла рыба.