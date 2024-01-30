В двух воронежских реках массово погибла рыба

В реках Анна и Битюг в Аннинском и Бобровском районах произошел замор рыбы. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области отобрали пробы природной воды для установления причины массовой гибели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства во вторник, 30 января.