В Ростовской области директора Дома культуры осудили из-за гибели девочки

Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.



В июне 2023 года на футбольной площадке, которая находилась в ведении ДК, футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.



Расследованием установлено, что трагедия случилась из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей директором ДК. Руководитель дома культуры знал, что футбольные ворота, которые он приобрел, установлены без соответствующего закрепления, но не предпринял необходимых мер. Таким образом, требования безопасности не были соблюдены.



Обвиняемый полностью признал свою вину. Он получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Екатерина Жукова.