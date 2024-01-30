Число потерпевших в деле инфобизнесмена Шабутдинова выросло до 50 человек

«Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Другими словами теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет», — написал защитник.
29 января Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда о продлении ареста Шабутдинова до 16 февраля. Он находится в СИЗО с 4 ноября прошлого года. Бизнес-тренеру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, бизнесмен совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк центр», из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что якобы не соответствовало действительности.
В декабре прокуратура Москвы арестовала 17 денежных счетов Шабутдинова и 11 счетов его соучастника по делу о мошенничестве.
Ранее в деле было восемь потерпевших. По словам Ахильгова, у новых заявителей есть «ложное представление» о том, что они быстро вернут деньги, имея статус потерпевших.
«Это так не работает. Работает это тогда, когда вы идете и договариваетесь с компанией, ищите компромисс. Потому что, судя по всему, дело это будет длиться очень долго», — заявил адвокат.