Жителей Воронежской области предупредили об опасном сливочном масле

В магазины Воронежской области могло попасть сливочное масло «Масло традиционное 82,5%» из Ставропольского края, которая сделано из некачественного сырья, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора.
Индивидуальный предприниматель использовала в качестве сырья масло без документации, подтверждающей его происхождение. Всего выпущено шесть тонн такого масла.
Поставили товар не только в магазины Воронежской области, но и в Кисловодск, Краснодар, Махачкалу, Элисту, Нальчик, Владикавказ и Грозный.
Управление Россельхознадзора отправило директору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, а также проинформировало территориальные управления Россельхознадзора и грузополучателей.