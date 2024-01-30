В сеть выложили видео полыхающего Дома культуры под Краснодаром

30 января в станице Новотиторовской произошел пожар в Доме культуры. Огонь охватил здание днем. К моменту прибытия спасателей пламя уже распространилось на 400 квадратных метров здания. На видео, опубликованном в сети, видно, как языки пламени вырываются из-под крыши, а сам пожар заметен на значительном расстоянии.
Сотрудники МЧС России провели эвакуацию 28 человек, в том числе 20 детей, из одноэтажного здания. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России. Причины пожара и ущерб, причиненный зданию, будут установлены в ходе дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что утром 27 января в Белореченске при пожаре в доме погибли два человека.