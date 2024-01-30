В сеть выложили видео полыхающего Дома культуры под Краснодаром

Сотрудники МЧС России провели эвакуацию 28 человек, в том числе 20 детей, из одноэтажного здания. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России. Причины пожара и ущерб, причиненный зданию, будут установлены в ходе дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.