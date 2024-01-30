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Двое иностранцев подожгли автомобиль алматинки из мести

Автомобиль жительницы Алматы подожгли из мести двое граждан Азербайждана. Мужчины после поджога пытались уехать из города, но попали в руки правоохранителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержаны двое граждан Азербайджана, 32 и 38 лет.

Поздно ночью во дворе одного из многоквартирных домой они разбили окно автомашины, залили салон бензином и подожгли. Благо, никто не пострадал.

— Преступление было раскрыто по «горячим следам» Подозреваемые пытались уехать из Алматы, тщетно. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, — сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.