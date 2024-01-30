Двое иностранцев подожгли автомобиль алматинки из мести

— Преступление было раскрыто по «горячим следам» Подозреваемые пытались уехать из Алматы, тщетно. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, — сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.