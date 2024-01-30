Массовый сбой произошел в доменной зоне RU

О глобальном сбое свидетельствуют данные портала Downradar. На главной странице сайта показан график сообщений пользователей о проблемах с доступом к сайтам и приложениям. На момент 19:50 по московскому времени сбои наблюдались на большинстве доменов зоны.
Кроме того, пользователи портала сообщили о проблемах в работе мобильных операторов и провайдеров.
Другой сбой произошел 15 января. Некоторые пользователи сервиса «Яндекс Карты» столкнулись с проблемами при отображении карт.
Пользователи также пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram 28 декабря. 30 ноября в работе приложения также произошел сбой. Об этом стало известно из статистических данных агрегатора Downdetector. 22 ноября пользователи соцсети «ВКонтакте» жаловались на некоторые затруднения с загрузкой части сервисов.