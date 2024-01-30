Как отличить мошеннические интернет-магазины, рассказали в Следственном комитете

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О некоторых факторах, указывающих на мошеннические интернет-магазины, БЕЛТА рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.



Первый из факторов — низкая цена на товар. Если на других интернет-ресурсах такой же товар продается значительно дороже, то стоит задуматься, почему на этом сайте такая низкая стоимость. Вероятно, покупку предлагают мошенники.



Во-вторых, слишком большая скидка. Одно из популярных мошеннических действий — под видом проведения акции под зачеркнутой указывать цену в разы меньше изначальной.



Насторожить также должно отсутствие номера телефона интернет-магазина и его юридического адреса.



Роман Зармаев, кроме того, рекомендует остерегаться недавно созданных сайтов или аккаунтов в социальной сети. Если ресурсу всего несколько дней, а на нем размещено множество фотографий товаров и шаблонных отзывов людей, то наверняка этот сайт фейковый, а отзывы взяты из интернета.



Наконец, по словам сотрудника Следственного комитета, требование полной либо частичной предоплаты — еще один фактор, указывающий на планируемое мошенничество. Как правило, в интернет-магазинах с хорошей репутацией предоставляется право оплатить покупку после ее получения.