Водитель сбил пешехода на переходе в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Сегодня вечером 44-летний водитель автомобиля Renault при движении по улице Малинина совершил наезд на 60-летнего женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована для обследования.



Следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.