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Водитель сбил пешехода на переходе в Минске

В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована для обследования.

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером 44-летний водитель автомобиля Renault при движении по улице Малинина совершил наезд на 60-летнего женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована для обследования.

Следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.