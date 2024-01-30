30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня вечером 44-летний водитель автомобиля Renault при движении по улице Малинина совершил наезд на 60-летнего женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована для обследования.
Следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Водитель сбил пешехода на переходе в Минске
В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована для обследования.
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.