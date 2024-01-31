Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

Бой состоялся 27 января 2024 года, в результате успешных действий штурмовая двойка взяла в виде трофеев несколько ПТРК «Джавелин», иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки, видео штурма одного из блиндажей оказалось в распоряжении РИА Новости.
При взятии первого опорного пункта, благодаря тому, что боец с позывным «Черкеш» сбил из автомата разведывательный БПЛА и ударный беспилотник противника, удалось застать врасплох бойцов ВСУ, отмечает он. Подобравшись к блиндажу военнослужащие ВС РФ предложили находящимся в нем сдаться, в ответ прозвучала автоматная очередь. В результате блиндаж был поражен с помощью ручных гранат, а когда боевики попытались его покинуть, их уничтожили.
По его словам, штурмовые действия группы предварялось артиллерийской подготовкой, по позициям ВСУ работала самоходная артиллерийская установка «МСТА-Б» и «Хоста», а также наносились удары FPV-дронов.
Штурм позиций ВСУ осуществляла группа военнослужащие мотострелкового подразделения 20-й мотострелковой дивизии, в которую входили 39-летний уроженец Смоленска гвардии прапорщик с позывным «Феникс» и 61-летний гвардии рядовой «Батя», выходец из Орловской области, сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, оба бойца заключили контракт с ВС РФ в ноябре 2023 года. Успеху операции способствовало плохое взаимодействие подразделений ВСУ, украинское командование не среагировало на действия бойцов, в результате бойцы ВС РФ огнем встретили боевиков, которые ничего не подозревая подходили к занятым опорным пунктам для ротации, говорит он. По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в личном составе.
«Бойцы, участвовавшие в операции, будут представлены к государственным наградам. Ротные опорные пункты, которые удалось занять в результате этих действий имеют большое значение. После того, как была освобождена Марьинка, бойцы ВС РФ продолжают отодвигать линию фронта от нее» — подчеркивает собеседник РИА Новости.