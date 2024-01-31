Штурм позиций ВСУ осуществляла группа военнослужащие мотострелкового подразделения 20-й мотострелковой дивизии, в которую входили 39-летний уроженец Смоленска гвардии прапорщик с позывным «Феникс» и 61-летний гвардии рядовой «Батя», выходец из Орловской области, сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, оба бойца заключили контракт с ВС РФ в ноябре 2023 года. Успеху операции способствовало плохое взаимодействие подразделений ВСУ, украинское командование не среагировало на действия бойцов, в результате бойцы ВС РФ огнем встретили боевиков, которые ничего не подозревая подходили к занятым опорным пунктам для ротации, говорит он. По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в личном составе.