Громкое дело о насилии в отношении трёх девушек во Владивостоке получило продолжение

Во Владивостоке резонансный скандал о насилии одного из участников известного стендап-клуба в отношении трёх своих подопечных получил продолжение. Юристы составили жалобу на имя Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за отказа в возбуждении уголовного дела, сообщает ИА PrimaMedia.
Директор юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан, который вместе с командой юристов является представителем пострадавшей стороны, рассказал, что в данный момент составлена жалоба на имя Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об отказе в возбуждении уголовного дела.
«Считаю данную жалобу целесообразной. Дело не типичное для рядового случая. Понятного алгоритма действий, как мне кажется, нет. Я сделал вывод, что проще отказать в возбуждении дела, чем объективно разобрать его. Допустим, даже если нет состава, можно отнестись к этому более объективно и провести чуть больше действий, чем просто опрос предполагаемых потерпевших. Свидетели потерпевших, заявленные при опросе — не вызваны, не опрошены. Не приняты во внимания переписки, голосовые», — пояснил юрист.
Юрист считает, что проверка СК Первореченского района Владивостока была проведена не всесторонне. Он добавил, что в этом деле требуется объективная проверка, а не формальная отписка, которая была озвучена в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ранее, следственный отдел по Первореченскому району следственного управления СК РФ принял решение отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 131 УК в отношении участника стендап-клуба.
В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела говорится, что в ходе проведенной проверки доводы девушек по факту их изнасилования не нашли своего подтверждения. Там отмечается, что указание в законе на способ совершения преступления или на обстановку её совершения предполагает, что половое сношение происходит вопреки воле женщины, в отсутствие её согласия. Но, исходя из объяснения пострадавших, они добровольно являлись домой к своему преподавателю.
Напомним, во Владивостоке трое участниц популярного в приморской столице клуба комиков сообщили о сексуальном, психологическом и финансовом насилии со стороны одного из своих руководителей. Психологическое давление, принуждение к сексу и манипуляции в отношении девушек применялись несколькими годами ранее, но только в 2023 году они решились открыто заявить об этом.