Громкое дело о насилии в отношении трёх девушек во Владивостоке получило продолжение

«Считаю данную жалобу целесообразной. Дело не типичное для рядового случая. Понятного алгоритма действий, как мне кажется, нет. Я сделал вывод, что проще отказать в возбуждении дела, чем объективно разобрать его. Допустим, даже если нет состава, можно отнестись к этому более объективно и провести чуть больше действий, чем просто опрос предполагаемых потерпевших. Свидетели потерпевших, заявленные при опросе — не вызваны, не опрошены. Не приняты во внимания переписки, голосовые», — пояснил юрист.