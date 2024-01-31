В Хабаровске убегающий курьер оказался сбытчиком наркотиков

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, прохожий еще и выкинул свертки, в которых оказался наркотик. В ходе личного досмотра у курьера нашли 107 свертков с запрещенным веществом, полимерные пакетики по типу зип-лок и мобильный телефон. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество — это мефедрон общей массой 65 грамма.