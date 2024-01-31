Хабаровчанку осудили за государственную измену

В результате проведенных УФСБ России по Хабаровскому краю в 2023 году оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществляла переводы личных денежных средств для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования.