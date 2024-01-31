Хабаровчанку осудили за государственную измену

По материалам ФСБ России осуждена жительница г. Хабаровска, причастная к государственной измене, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.
В результате проведенных УФСБ России по Хабаровскому краю в 2023 году оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществляла переводы личных денежных средств для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования.
Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) возбуждено и расследовалось следователями Следственного управления ФСБ России.
Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал её виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.