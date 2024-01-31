Девушку избили и ударили ножом в ЗКО: полиция ищет подозреваемого

Напомним, накануне стало известно, что в Карагандинской области разыскивают 36-летнего мужчину по делу о нападении на водителя скорой помощи. Видео с нападением на водителя появилось в Сети в минувшие выходные. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.