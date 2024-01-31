Девушку избили и ударили ножом в ЗКО: полиция ищет подозреваемого

Как сообщает издание, жители ЗКО распространяют в мессенджерах информацию о том, что вечером 28 января в городе Аксай возле моста железнодорожного переезда неизвестный мужчина избил 23-летнюю девушку и нанес ей ножевые ранения.
Согласно информации в рассылке, неизвестный европейской внешности, примерно 25−30 лет, рост 160−165 сантиметров. Одет был в короткую черную куртку с капюшоном.
В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили и добавили, что ведутся поиски подозреваемого.
По данному факту проводится досудебное расследование и комплекс необходимых мероприятий направленных на раскрытие преступления.
Иная информация разглашению не подлежит, заявили в правоохранительных органах.
Напомним, накануне стало известно, что в Карагандинской области разыскивают 36-летнего мужчину по делу о нападении на водителя скорой помощи. Видео с нападением на водителя появилось в Сети в минувшие выходные. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.
Позже об инциденте высказались глава Минздрава Ажар Гиният и аким карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.