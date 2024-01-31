Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Ранее, 30 января, Минобороны России сообщило, что группировка войск «Центр» ВС РФ улучшила позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Российские войска также отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР).