Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

В МО РФ указали, что после получения координат на пункте управления артиллерии командование полка Вооруженных сил (ВС) России навело 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» на указанный квадрат. После этого серией выстрелов район размещения боевиков ВСУ был успешно поражен и уничтожен.
«Поступают нам координаты, мы быстренько начинаем по ним (боевикам ВСУ. — Ред.) работать Из примечательного — поражение самоходной артиллерийской установки и танка, находящегося на закрытой огневой позиции противника», — рассказал старший офицер на батарее с позывным Нева.
Как отметили в военном ведомстве, за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения огневого средства ВСУ российские военные подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.
Ранее, 30 января, Минобороны России сообщило, что группировка войск «Центр» ВС РФ улучшила позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Российские войска также отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР).
29 января стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» ВС России из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого направления. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделились в Минобороны РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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