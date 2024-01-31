Жительница Башкирии держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала

Скрывалась женщина тщательно. Банковской картой не пользовалась, дверь никому не открывала, ребенка из дома не выпускала. Но судебные приставы Стерлитамака совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение матери и ее дочери. Женщина пыталась воспрепятствовать исполнению решения суда. Напуганного ребенка передали сотрудникам социальных служб, а на мать составили два протокола: за воспрепятствование законной деятельности лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.