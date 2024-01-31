Жительница Башкирии держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала

Женщина не работала, за ребенком не ухаживала, в доме царила антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел. Сотрудники органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних забили тревогу.
«Суд обязал беспечную мать передать ребенка на воспитание отцу, с которым на протяжении многих лет женщина запрещала общаться дочери. Уклоняясь от исполнения судебного решения, она неоднократно меняла место жительства, скрывая девочку. Мать и дочь объявили в исполнительный розыск», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РБ.
Скрывалась женщина тщательно. Банковской картой не пользовалась, дверь никому не открывала, ребенка из дома не выпускала. Но судебные приставы Стерлитамака совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение матери и ее дочери. Женщина пыталась воспрепятствовать исполнению решения суда. Напуганного ребенка передали сотрудникам социальных служб, а на мать составили два протокола: за воспрепятствование законной деятельности лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.
Таню временно разместили в центре «Семья». Сейчас с девочкой работают специалисты. Отец, проживающий в Москве, уже выехал за дочкой.
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