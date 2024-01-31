Взяточники в Приангарье «берут» в среднем по 411 тысяч рублей

Выступая во время круглого стола по подведению итогов надзорной и правозащитной деятельности органов прокуратуры, он отметил, что больше всего — в процентном соотношении — выросло число пойманных за руку взяточников — на 67%.
Всего за год выявлено 434 преступления, связанных со взяточничеством. Из них.
32 — в крупном размере, 13 — в особо крупном, 24 — дача взяток в крупном размере, девять — в особо крупном.
При этом, по словам Павла Луца, «ущерб от преступлений коррупционной направленности стал меньше на 56%»:
«В целом зарегистрировано ущерба на 377 миллионов рублей. Ущерб муниципальным предприятиям и органам власти составил 223 миллиона рублей по 34 уголовным делам. По таким делам направлено 13 исков на 63 миллиона рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено семь дел на 26 миллионов рублей. В целом принятыми мерами — путем наложения арестов, добровольного возмещения, заявления исков прокурорами и потерпевшими — все 223 миллиона рублей обеспечены к возмещению».