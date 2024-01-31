Взяточники в Приангарье «берут» в среднем по 411 тысяч рублей

«В целом зарегистрировано ущерба на 377 миллионов рублей. Ущерб муниципальным предприятиям и органам власти составил 223 миллиона рублей по 34 уголовным делам. По таким делам направлено 13 исков на 63 миллиона рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено семь дел на 26 миллионов рублей. В целом принятыми мерами — путем наложения арестов, добровольного возмещения, заявления исков прокурорами и потерпевшими — все 223 миллиона рублей обеспечены к возмещению».