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Взяточники в Приангарье «берут» в среднем по 411 тысяч рублей

В 2023 году в Иркутской области на 10% выросло число уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции. Средняя сумма взяток — 411 тысяч рублей, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павла Луца.
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Источник: РИА "Новости"

Выступая во время круглого стола по подведению итогов надзорной и правозащитной деятельности органов прокуратуры, он отметил, что больше всего — в процентном соотношении — выросло число пойманных за руку взяточников — на 67%.

Всего за год выявлено 434 преступления, связанных со взяточничеством. Из них.

32 — в крупном размере, 13 — в особо крупном, 24 — дача взяток в крупном размере, девять — в особо крупном.

При этом, по словам Павла Луца, «ущерб от преступлений коррупционной направленности стал меньше на 56%»:

«В целом зарегистрировано ущерба на 377 миллионов рублей. Ущерб муниципальным предприятиям и органам власти составил 223 миллиона рублей по 34 уголовным делам. По таким делам направлено 13 исков на 63 миллиона рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено семь дел на 26 миллионов рублей. В целом принятыми мерами — путем наложения арестов, добровольного возмещения, заявления исков прокурорами и потерпевшими — все 223 миллиона рублей обеспечены к возмещению».

Прокуратура