Контрабандные сигареты на 9 млн тенге пытались провезти через границу в Жамбылской области

27 января 2024 года Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области в ходе пограничного контроля пресечена попытка провоза крупной партии сигарет без сопроводительных документов на сумму более 9 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.